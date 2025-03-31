На Алтае за взятки осудили экс-начальника отдела Роспотребнадзора

Суд вынес приговор бывшему начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах. Его признали виновным в получении взятки (ч. 2, ч.5 ст. 29 УК РФ), сообщает региональное СУ СКР. Подсудимого приговорили к четырем годам условно и штрафу в размере 400 тыс. руб.

По версии следствия, с 2019-го по 2023 годы фигурант дела получал денежное вознаграждение от представителей двух коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе.

Общая сумма подношений составила 250 тыс. руб. Кроме лишения свободы, обвиняемого на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с госконтролем в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Александра Стрелкова