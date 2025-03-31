В Курганской области уровень реки Тобол поднялся на 32 см за сутки

За прошедшие сутки уровень воды в реке Тобол в селе Звериноголовское Курганской области увеличился на 32 см до отметки 511 см над нулем поста. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Кургане уровень Тобола за последние сутки увеличился на 2 см. На 8 часов 31 марта вода в реке достигала отметки 329 см.

Подъем уровня воды за прошедшие сутки также зафиксирован на реке Исеть в селе Мехонское Шатровского округа — на 9 см до 446 см. Неблагоприятные условия здесь могут наступить, если уровень реки достигнет 560 см.