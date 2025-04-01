Столичная компания планирует подать иск о банкротстве «Новомета»

Московская компания «Мечел-Сервис» уведомила Федресурс о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании АО «Новомет-Пермь» несостоятельным. Информация об этом появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Согласно картотеке арбитража, в феврале 2025 года ООО «Мечел-Сервис» добилось удовлетворения исковых требований к пермской компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как следует из материалов дела, ООО «Мечел-Сервис» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с требованием взыскать с АО «Новомет-Пермь» 10,8 млн руб. задолженности по оплате поставленной металлопродукции по договору от 14 декабря 2021 года. «Новомет-Пермь» обратился со встречным исковым заявлением о взыскании со столичного общества неустойки за нарушение сроков поставки продукции по тому же договору в размере 202,5 тыс. руб. ООО «Мечел-Сервис» со встречными исковыми требованиями не согласилось. По мнению компании, расчет неустойки произведен ответчиком с нарушением условий договора, а также с неверным определением даты поставки и передачи продукции поставщиком. «Новомет-Пермь», в свою очередь, признал основную часть долга в размере 10 млн руб., однако просил снизить объем неустойки, ссылаясь на неверные расчеты и несоразмерность сумм.

В итоге суд постановил иск ООО «Мечел-Сервис» удовлетворить в полном объеме и взыскать с АО «Новомет-Пермь» задолженность в размере 10 млн руб. и неустойку на сумму 847,9 тыс. руб. Встречный иск был удовлетворен частично. С «Мечел-Сервис» суд решил взыскать 201 тыс. руб.

Согласно Rusprofile, ООО «Мечел-Сервис» было зарегистрировано в 2005 году в Москве. Компания ведет деятельность в области оптовой торговли металлами и металлическими рудами. Кроме этого, занимается строительством инженерных сооружений, литьем чугуна и производством металлических изделий. Владельцем компании выступает ПАО «Мечел». Руководит компанией Леонид Полянский.

«Новомет» — один из крупнейших производителей электропогружных центробежных насосов для добычи нефти (группа оказывает также сервисные услуги). Компания присутствует более чем в 30 странах. Выручка основного юрлица АО «Новомет-Пермь» по РСБУ в 2022–2023 годах — около 15 млрд руб., чистая прибыль по итогам 2023 года — 323 млн руб. В апреле 2024 года стало известно, что челябинская группа компаний «Конар» стала владельцем доли «Новомета». Она выкупила акции «Новомета» у «Роснано», инвестфондов Russia Partners и Baring Vostok (суммарно 19,34%) и топ-менеджмента во главе с Олегом Перельманом (49,9%).