Россия и Индия начали второй этап военно-морских учений в Бенгальском заливе

В Бенгальском заливе стартовал второй этап совместных учений Indra Navy 2025 с участием кораблей ВМФ России и ВМС Индии. Об этом сообщили в посольстве РФ в Нью-Дели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ

«В течение трех суток экипажи отработают совместное маневрирование, борьбу с воздушными и надводными целями, включая стрельбы из артиллерийских установок»,— уточнили в посольстве РФ (цитата по ТАСС). От России задействованы корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга» Тихоокеанского флота. Индийскую сторону представляют эсминец «Рана» и корвет «Катар».

Завершение учений и возвращение в порт Ченнаи запланировано на 3 апреля. После этого, 10 апреля, российские корабли продолжат выполнение задач.

Учения Indra Navy проводятся с 2003 года и стали регулярными. Предыдущие маневры состоялись в июле 2024 года в Финском заливе.

Отряд кораблей ВМФ России, включающий корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга» Тихоокеанского флота, 20 марта проводил совместные учения с ВМС Пакистана в Аравийском море. После выхода из порта Карачи российские корабли объединились с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук». В ходе учений стороны отработали тактическое маневрирование и отражение атак безэкипажных катеров условного противника.