Российские и пакистанские корабли провели учения «Аравийский Муссон»

Отряд кораблей ВМФ России, включающий корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга» Тихоокеанского флота, провел совместные учения с ВМС Пакистана в Аравийском море. Мероприятие под названием «Аравийский Муссон» прошло в формате PASSEX, сообщило Минобороны России.

PASSEX — это учения, которые проводят два флота для обеспечения взаимодействия и сотрудничества во время войны или для оказания гуманитарной помощи.

После выхода из порта Карачи российские корабли объединились с пакистанским фрегатом «Шах-Джахан» и корветом «Табук». В ходе учений стороны отработали тактическое маневрирование и отражение атак безэкипажных катеров условного противника.

Также экипажи провели учения по противовоздушной обороне: пакистанские истребители и патрульные самолёты имитировали пуски противокорабельных ракет. Завершились манёвры операцией по освобождению условно захваченного террористами судна — роль «жертвы» исполнил танкер «Печенга».

В начале марта в северной части Индийского океана прошло учение «Морской пояс безопасности — 2025», в которых участвовали Россия, Иран и Китай. Российскую сторону также представляли корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга».