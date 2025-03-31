Рыбинская «Пятерочка» изменила стиль ради старинных вывесок

29 марта в Рыбинске на улице Ломоносова открыли обновленный фасад магазина «Пятерочка», который стал частью проекта «Музей живой старинной вывески». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

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Впервые в стране магазин этой сети изменил свой корпоративный стиль в соответствии с концепцией, принятой в городе. Изменена не только вывеска, весь фасад декорирован под старину. На нем размещены картины, которые приходят в движение каждый день в 17:00 на полчаса. Авторами проекта выступили рыбинский музыкант Митя Кузнецов и театральный художник Нина Матвеева.

«Я давно хотел сделать именно такой проект. Когда я предложил идею "Живой старинной вывески", в голове у меня была именно эта картинка. Спустя почти 10 лет мы перешли от музея к театру. Это уличное шоу, уличный театр, когда жизнь города идет своим ходом, а мы вклиниваемся в нее со своим искусством. "Пятерочка" выступила меценатом и инвестором нашего художественного проекта, у нас была полная творческая свобода»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Митя Кузнецов.

Логотип сети в центре композиции стилизован под рог изобилия. Персонажи на картинах состоят из продуктов, которые продаются в магазине. Каждый персонаж имеет свое имя.

«Они посвящены отделам магазина. "Пампушка" угощает готовой едой, в ведомстве "Вафельного князя" кондитерский отдел, "мадам Капуста" отвечает за овощи и фрукты. "Мясной барон" — это мясо, колбасы и рыба. "Геркулес" говорит сам за себя, это крупы, и "Коломбина Чизетти" — это молочный отдел и сыры»,— рассказала «Ъ-Ярославль» художник Нина Кузнецова.

Открытие фасада прошло в виде театрализованного представления, каждая музыкальная композиция представляла тот или иной образ, созданный художниками. Участниками действа стали жители Рыбинска и туристы. Как рассказали «Ъ-Ярославль» руководители рыбинского дивизиона «Пятерочки», сеть поддержала принятую в центре города концепцию оформления городского пространства.

«Это была общая инициатива: и города, и наша, и художника. Было желание сделать нечто незабываемое для города, войти в его историю. Когда мы открывали магазин в центре города, мы заранее знали, что будем делать что-то интересное. Поэтому у нас практически не было вывески, была временная растяжка»,— рассказал «Ъ-Ярославль» директор дивизиона «Рыбинск» торговой сети Дмитрий Поспелов.

Работа над созданием художественного фасада заняла более полугода. В ней также приняли участие мастер Николай Смирнов, резчик по дереву Александр Сибильков, столяр Алексей Зуев, кузнец Александр Савельев, художник Лидия Горбачева, художник по стеклу Ольга Федорова, художник и подмастерье Павел Кузнецов (сын автора). Фото с открытия можно увидеть в галерее «Ъ-Ярославль».

Антон Голицын