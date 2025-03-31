Под Пензой ДТП унесло жизни матери и дочери

В Городищенском районе Пензенской области в результате дорожной аварии погибли мать и дочь. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло вечером 29 марта на 9 км автодороги «Городище — Никольск — с.Ночка». Там водитель автомобиля «Киа Оптима» 1989 года рождения не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В ДТП погибли пассажиры этого транспортного средства. Речь идет о женщине 1987 года рождения и ее 11-летней дочери. Травмы получили водитель «Киа» и два ребенка 2017 года рождения. Медики оказали им необходимую помощь.

На место смертельного ДТП выезжал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков. Надзорный орган контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Павел Фролов