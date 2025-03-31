Житель Нягани лишился 6,2 млн рублей после звонка лжесиловиков

В Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) 71-летний пенсионер потерял более 6,2 млн руб., переведя деньги мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, сообщили в полиции Югры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником силового ведомства. К разговору присоединился другой якобы сотрудник — они убедили пенсионера в том, что он подозревается в поддержке недружественных стран по делу о мошенничестве. По инструкции неизвестных он снял все свои и супруги сбережения и перевел их на указанные «безопасные» счета.

Затем мошенники сообщили ему о якобы оформленном кредите на 10 млн руб., для отмены которого нужно было внести еще 1 млн руб. — для убедительности собеседники предоставили поддельные документы из банка. Пенсионер взял в долг и перевел деньги. Когда он понял, что его обманули, то обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее пенсионер из Когалыма (ХМАО-Югра) отдал 1,2 млн руб. мошенникам: ему позвонила женщина, которая рассказала о «социальной программе инвестирования для пенсионеров». В течение девяти месяцев он сделал несколько переводов в приложении.

Ирина Пичурина