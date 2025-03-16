В Югре пенсионер потерял миллион рублей, пытаясь поучаствовать в соцпрограмме

Пенсионер из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) отдал 1,2 млн руб. мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

71-летнему жителю Когалыма позвонила женщина, которая рассказала о «социальной программе инвестирования для пенсионеров». Она объяснила, что это новый государственный проект, созданный для поддержки пожилых людей.

Потерпевший зарегистрировался в приложении и открыл лицевой счет и положил на него 20 тыс. руб. Затем в течение девяти месяцев он сделал несколько переводов из личных сбережений и кредитных средств. Когда пенсионер захотел вывести средства, телефон мошенницы и его «личный счет» стали недоступны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские устанавливают причастных к преступлению.

Анна Капустина