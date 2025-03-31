Роструд зафиксировал резкий рост обращений из-за долгов по зарплате в 2024 году
За 2024 год территориальные органы Роструда получили 18,4 тыс. обращений, касающихся задолженности по зарплате. Это на 37,4% больше в годовом выражении, сообщает РБК со ссылкой на отчетность ведомства. Число обращений, связанных с нарушениями в сфере трудовых прав, выросло на 0,6%, до 108 тыс., такой же рост показало общее число обращений по вопросу оплаты труда (109 тыс. писем).
Роструд назвал несколько причин возникновения задолженности по зарплате:
- нехватка оборотных средств,
- приостановка платежей за отгруженный товар,
- сокращение объемов производства,.
- конфликт интересов собственников,
- низкая организация управления производством.
Еще одним важным фактором стал перевод бывших сотрудников на самозанятость: в этом случае чего при ухудшении экономических условий организации задерживают платежи, и такие ситуации установятся предметом судебных разбирательств.
В Роструде уточнили, что в прошлом году ведомство добилось погашения задолженности по зарплате более чем 238,9 тыс. сотрудников на сумму почти 500 млн руб. По результатам проверок в генпрокуратуру и СКР направили 510 материалов для возбуждения уголовных дел. Больше всего нарушений трудового законодательства выявили в строительстве, обрабатывающих производствах, добыче полезных ископаемых и сельском хозяйстве.
В этом году профсоюзы обеспокоены риском роста числа нарушений трудовых прав работников. Объединения ссылаются на подготовленные Минтрудом изменения в работе Роструда — его ожидает объединение территориальных органов.
Подробности — в материале «Ъ» «Трудовых инспекторов просят остаться».