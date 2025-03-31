Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов заявил, что Европейский союз продолжает курс на конфронтацию с Москвой, несмотря на смену администрации в США.

«Многие эксперты небезосновательно полагали, что после прихода новой американской администрации европейцы по многим вопросам "переобуются в воздухе". Как видим, этого не произошло. Причем, как мне представляется, удобный для Брюсселя момент упущен», — отметил дипломат в интервью ТАСС. Стремление Брюсселя идти до конца в конфликте с Россией он характеризовал, как «движение к саморазрушению ЕС».

По его словам, ЕС делает ставку даже не на президента Украины Владимира Зеленского, а на долгосрочное противостояние с Россией, перераспределяя для этого значительные ресурсы бюджета.

Кирилл Логвинов подчеркнул, что Брюссель игнорирует возможность политического урегулирования конфликта, продолжая курс на изоляцию России.

В качестве примера он привел позицию ЕС на голосовании ООН 24 февраля 2025 года. По оценкам дипломата она показала, что европейцы «будто не заметили» смены власти в США. Так он напомнил, что внесенные ЕС поправки в резолюцию по Украине превратили документ в антироссийский, что заставило США воздержаться. «А значит для еэсовцев нет прямой связи между перспективами поиска политико-дипломатических путей урегулирования украинского кризиса, с одной стороны, и их курса на противодействие так называемой российской угрозе, с другой»,— резюмировал он.