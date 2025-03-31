Три человека провалились под лед и утонули в Ленобласти за минувшие выходные

За минувшие выходные в экстренные службы Ленинградской области поступило два сообщения о провалившихся под лед рыбаках. Оба случая оказались смертельными, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Во Всеволожском районе в карьере Танковый под лед ушли и утонули сразу два человека. Их тела доставали сотрудники ПСО города Приозерска. Тело еще одного погибшего обнаружили на озере Глубокое. Погибшего достали из воды и передали полиции специалисты ПСО Новая Ладога.

Кроме этого, еще один человек ушел на рыбалку и не вернулся в Бокситогорском районе Ленобласти. В настоящий момент спасатели ведут его поиски.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели шестилетнего мальчика в реке Тосна в городе Никольское. Его тело не могли найти несколько дней.

Андрей Цедрик