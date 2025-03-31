КСП Челябинской области проверит расходы регионального минкульта
Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит министерство культуры региона и подведомственные ему учреждения. Объектом аудита станут расходы бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Творческие люди», сообщает пресс-служба КСП.
Проверка начнется с 1 апреля 2025 года. Аудиторы проанализируют расходы на проведение культурных мероприятий, достижение целевых показателей регионального проекта, соблюдение порядка и условий предоставления субсидий.
Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2025 год.
Реализация регионального проект «Творческие люди» в Челябинской области проходила в 2019-2024 годах. Он предусматривал создание центра культурного развития, создание модельных библиотек, оснащение культурных образовательных учреждений музыкальными инструментами, проведение выставок и фестивалей, выплаты субсидий для сельских учреждений культуры.