КСП Челябинской области проверит расходы регионального минкульта

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области проверит министерство культуры региона и подведомственные ему учреждения. Объектом аудита станут расходы бюджетных средств на реализацию регионального проекта «Творческие люди», сообщает пресс-служба КСП.

Проверка начнется с 1 апреля 2025 года. Аудиторы проанализируют расходы на проведение культурных мероприятий, достижение целевых показателей регионального проекта, соблюдение порядка и условий предоставления субсидий.

Мероприятие предусмотрено планом работы КСП на 2025 год.

Реализация регионального проект «Творческие люди» в Челябинской области проходила в 2019-2024 годах. Он предусматривал создание центра культурного развития, создание модельных библиотек, оснащение культурных образовательных учреждений музыкальными инструментами, проведение выставок и фестивалей, выплаты субсидий для сельских учреждений культуры.