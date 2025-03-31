Новый терминал главного аэропорта Камчатки обслужил первых пассажиров

На Камчатке в понедельник, 31 марта, введен в эксплуатацию новый аэропортовый комплекс. Первыми его опробовали пассажиры рейсов «Аэрофлота» из Москвы и «Камчатского авиапредприятия», отправившиеся в Магадан. В первый день работы планируются обслужить около 20 рейсов и более 2,5 тыс. пассажиров, сообщили «Ъ» в пресс-службе аэропорта Елизово.

Площадь зон для обслуживания пассажиров в новом терминале составляет 33 тыс. кв. м, что в пять раз больше старого. Пропускная способность увеличилась с 360 до 687 пассажиров в час, а после запуска международного сектора показатель составит 1145. Зона регистрации оборудована 30 стойками регистрации (было 12). Высадка и посадка в самолеты производится без выхода на улицу через пять телетрапов. Впервые на Камчатке реализована схема движения пассажиров через закрытые галереи.

«В этом году в новом терминале начнет работать пятизвездочный отель со спа-зоной и многофункциональным пространством для проведения различных мероприятий», — рассказал исполнительный директор аэропорта Сергей Бубнов. Общая площадь аэровокзального комплекса, который будет включать в себя отель, конгресс-пространство и зоны торговли, превысит 50 тыс. кв. метров.

Изначально смета строительства оценивалась инвестором свыше 6,2 млрд руб. Теперь сообщается о почти 30 млрд руб. Генподрядчиком являлся АО «Крокус Интернэшнл».

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский