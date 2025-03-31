В Ханты-Мансийске планируется обновить три гостиницы

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) планируют обновить и реконструировать три гостиницы в Ханты-Мансийске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Так, по его словам, у биатлонистов и болельщиков есть запрос на восстановление гостиничного комплекса «На семи холмах», который не функционирует в полном объеме уже несколько лет. Подрядчик начал капитальный ремонт, который планируется завершить до конца года.

По плану реконструкции в комплексе «Югорская долина» объединят современный медицинский блок и гостиницу — объект введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

В гостинице «Олимпийская» собираются частично модернизировать интерьер и общественные пространства внутри здания.

В ходе рабочего объезда власти обсудили планы по развитию туристического потенциала города, для улучшения качества услуг объектов туризма планируется привлечь инвесторов.

Ирина Пичурина