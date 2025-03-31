«Енисей Трэвел» планирует построить гостиницу на станции Тайга в Туве

ООО «Енисей Трэвел» получит в аренду без торгов 2,5 га на станции Тайга в Туве. Это следует из распоряжения республиканского правительства о статусе масштабного инвестпроекта компании по строительству на станции гостиничного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Станция Тайга расположена в Пий-Хемском районе Тувы в 35 км от Кызыла. Это традиционное место зимнего отдыха.

В 2023 году руководитель республиканского агентства по туризму Ай-Хан Догур-оол сообщал ТАСС, что в горнолыжный комплекс в Тайге будет инвестировано около 100 млн руб. Тогда он предполагал, что проект будет реализован в 2024-2025 годы.

Валерий Лавский