В психбольницу направят иностранца, устроившего резню в аэропорту Красноярска

В Красноярске завершено расследование дела в отношении 40-летнего иностранного гражданина, устроившего резню в аэропорту в январе 2025 года. Дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 13 января 2025 года иностранец в аэропорту Красноярска похитил в одном из кафе бутылку коньяка и нож. После чего он начал преследовать двух мужчин, одному из них он нанес удары ножом в голову, шею и грудную клетки, причинив легкий вред здоровью. Другой мужчина убежал. Нападавшего скрутили пассажиры и сотрудники полиции.

Красноярский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ст. 161 (грабеж) и ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Экспертиза установила, что злоумышленник не осознавал характер своих действий вследствие временного психического расстройства.

Илья Николаев