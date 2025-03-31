Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с пятью пострадавшими в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СКР Свердловской области Богдана Францишко доклад по делу об аварии в Екатеринбурге, в результате которой пострадали пять человек, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ходе следствия было установлено, что выходец из Таджикистана во время переезда на автомобиле через перекресток не предоставил преимущество водителю другой машины, которую из-за столкновения вынесло на тротуар, где она сбила пешеходов. СКР по региону возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Напомним, ДТП произошло 27 марта на улице Техническая. Трое взрослых и двое детей были госпитализированы в больницы Екатеринбурга. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ирина Пичурина