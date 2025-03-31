Процесс усыпления бездомных собак ускорили в Еврейской автономии

Парламент ЕАО внес изменения в законодательство об обращении с животными, не имеющими владельцев. В отдельные акты было введено понятие «экстраординарной ситуации» (ЭС). К уже существующим причинам для усыпления бездомных собак добавились две новые, связанные с проявлением агрессии по отношению к людям. Срок для применения этой меры при установлении признаков враждебности сокращен с 16 до двух дней.

Режим ЭС вводится в случаях, когда ситуация выходит из-под контроля и требует незамедлительного решения. При росте численности бродячих собак и увеличении числа нападений на людей в усиленном режиме будут проводиться мероприятия, такие как активный отлов, стерилизация, вакцинация и размещение животных в приютах. Также допускается усыпление отловленных псов.

Полномочия правительства ЕАО в сфере обращения с бездомными животными расширены. Власти смогут принимать решения о введении режима ЭС и определять его сроки на всей территории области или в ее части.

Как сообщал «Ъ», аналогичные меры на прошлой неделе были приняты Заксобранием Амурской области. Между тем, на рассмотрении в Госдуме находятся поправки в ФЗ «Об ответственном обращении с животными», призванные дополнительно защитить людей от нападения бездомных собак. Законопроект внесла 8 февраля группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ). Вероятно, депутатам обоих дальневосточных регионов придется изменять принятые законы после изменения закона федерального.

Дарья Балобанова, Биробиджан