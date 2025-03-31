Совбез сообщил о более эффективном пресечении экстремизма

Замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин заявил, что эффективность выявления и пресечения экстремистской деятельности в стране выросла. По его словам, в 2024 году зарегистрировано 1,7 тыс. таких преступлений, что на треть больше, чем в предыдущем году.

«Большая часть преступлений экстремистской направленности относится к так называемым латентным, то есть скрытым. Для их выявления и доказывания требуется проведение большой оперативно-розыскной и следственной работы с тем, чтобы тайное стало явным. И в этом плане результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о возросшей эффективности их деятельности по изобличению экстремистов»,— сказал Александр Гребенкин «РИА Новости».

По словам замсекретаря Совбеза, рост числа экстремистских преступлений в 2024 году вырос в 53 регионах России. Количество лиц, причастных к экстремизму, увеличилось до 1387.

В прошлом году, по словам Александра Гребенкина, выявлено 58 преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности. Еще 211 преступлений связаны с пропагандой экстремистской символики, 142 — с распространением ложной информации о российской армии.