Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Miami Open в парном разряде

Победой россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер завершились состязания женщин в парном разряде на Miami Open, проходящем во Флориде объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн. В решающем матче российские теннисистки со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2 победили дуэт, составленный из Кристины Букши, представительницы Испании молдавского происхождения, и японки Мию Като. При счете 3:0 в первой партии матч был прерван на несколько часов из-за дождя.

Перед этим в полуфиналах россиянки справились с китаянкой Цзян Синью и тайваньской теннисисткой Ву Фанси (6:0, 7:5), а их соперницы по решающему матчу сенсационно выбили из борьбы «посеянную» под первым номером чешско-американскую пару в составе Катерины Синяковой и Тэйлор Таунсенд (2:6, 7:5, 10:2).

Для Андреевой и Шнайдер, которые в январе победили в Брисбене на турнире категории 500, это второй совместный титул. Других состязаний в паре ни та, ни другая теннисистки не выигрывали. В прошлом году на Олимпиаде в Париже, впервые играя в одной паре, россиянки взяли серебро. За победу в Майами они получили на двоих $427 тыс. призовых и по 1000 рейтинговых очков, в связи с чем 20-летняя Шнайдер впервые поднялась в парном рейтинге WTA на 14-е место, а 17-летняя Андреева — также на высшую за карьеру 17-ю позицию. По очкам, набранным в этом году пара Андреева/Шнайдер теперь идет второй вслед за дуэтом Синякова/Таунсенд.

В одиночном рейтинге Андреева по итогам Miami Open опустится с 6-го места на 7-е, а Шнайдер — с 13-го на 14-е. Напомним, что в феврале и марте Андреева в одиночке выиграла два аналогичных «тысячника» в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Евгений Федяков