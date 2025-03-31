В Вологде сгорел ночной клуб

МЧС России сообщило, что в Вологде на Судоремонтной улице загорелась кровля здания, в котором находится ночной клуб. Пожар локализован на площади 900 кв. м. и полностью ликвидирован.

Как уточнила пресс-служба ведомства, пострадавших нет. Причину возгорания там не назвали.

Мэр Вологды Андрей Накрошаев доложил губернатору Георгию Филимонову, что пожар произошел на кухне ресторана «Огни Сухоны». Эвакуированы 15 человек. Как уточнил глава города, причиной пожара, по предварительной информации, стало загорание масла во фритюре.