На Кубани за восемь лет обновили 1,5 тысячи парков и скверов

За последние восемь лет в Краснодарском крае обновили 1,5 тыс. парков и скверов на общую сумму свыше 20 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По его словам, в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» краевые власти продолжат заниматься благоустройством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Так, по информации краевой администрации, в настоящее время в станице Нововеличковской Динского района обновляют зеленую зону, а в Успенском районе стартовали работы по реконструкции общественной территории в центре села Коноково. В зоне отдыха села Новоурупское до конца года уложат пешеходную плитку, смонтируют новую систему освещения и проведут работы по озеленению. В 2026 году там обустроят спортивную и детскую площадки.

В Краснодаре в настоящее время благоустраивают сквер имени Чепеги в Юбилейном микрорайоне.

Также, власти региона отмечают, что в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в станице Махошевской Мостовского района открыли новую амбулаторию, а в Усть-Лабинском районе капитально отремонтируют детскую поликлинику.

По нацпроекту «Семья» капитально отремонтируют пять учреждений культуры в Анапе, Краснодаре, Кущевском и Каневском районах. Также оснастят два муниципальных музея и пять модельных библиотек.

Василий Хитрых