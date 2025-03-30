В Ярославской области произошел пожар в ангаре Ермолинского карьера

В Переславском районе пожар уничтожил потолок ангара на площади 616 кв.м. Об этом сообщили в МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Пожар произошел еще 25 марта на территории Ермолинского карьера, сообщение огнеборцам поступило в 10:47. На месте работали восемь сотрудников МЧС и три единицы техники. Ликвидация была объявлена в 12:00.

«Сотрудники МЧС России защитили от пламени автомобиль, 5 газовых баллонов, более 100 литров горюче-смазочных материалов, краски и мастики»,— сообщили в ведомстве.

При пожаре никто не пострадал. Как пояснили в МЧС, возгорание произошло из-за неисправности дымовой трубы.

Алла Чижова