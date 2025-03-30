Александр Бастрыкин вмешался в конфликт вокруг краснодарского СНТ «Кубаночка»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки информации о нарушении прав жителей СНТ «Кубаночка» возле Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пресс-службе федерального следственного ведомства пояснили, что в эфире федерального телеканала прошла информация о том, что к трансформаторной подстанции СНТ «Кубаночка» длительное время подключены местные коммерческие организации, которые не платят за энергоресурс. В результате платежи местных жителей за электричество якобы постоянно увеличиваются.

«В марте текущего года недовольные граждане обратились по данному вопросу к председателю садового товарищества и попытались проверить приборы учета в здании правления. Однако мужчина стал им препятствовать, в ходе драки он распылил в сторону обратившихся газовый баллончик»,— говорится в сообщении СКР.

В то же время, «Ъ-Кубань» писал, что полиция Краснодара проверяет сведения о том, что в ходе конфликта в садоводческом некоммерческом товариществе был избит председатель «Кубаночки». В соцсетях члены товарищества сообщали, что группа граждан напала на председателя СНТ с требованием передать ключи от здания правления и трансформаторной подстанции. Пострадавший якобы был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», СНТ «Кубаночка» зарегистрировано в поселке Южном Динского района в 2015 году. Председателем товарищества является Роман Майстровский.

В настоящее время, по данным ведомства, следственное управление СКР по Кубани проводит процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил господину Маслову представить доклад о ходе и результатах проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дмитрий Михеенко