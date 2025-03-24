Полиция проверит сведения об избиении председателя СНТ в Краснодаре

В Краснодаре полиция начала проверку сведений о конфликте в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Кубаночка», в ходе которого, по информации из соцсетей, был избит председатель. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О произошедшем стало известно из соцсетей. Пользователи утверждают, что группа граждан напала на председателя СНТ с требованием передать ключи от здания правления и трансформаторной подстанции. Также сообщается, что пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

По данным правоохранителей, в ходе разбирательства установят все обстоятельства инцидента. В дальнейшем будет принято процессуальное решение.

Анна Гречко