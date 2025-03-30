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«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Рубин» и обошел в таблице «Спартак»

В матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле с разгромным счетом обыграл казанский «Рубин». Игра, состоявшаяся вечером 30 марта на «Газпром Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип (справа) во время матча

Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев во время матча

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ) 2024/2025. 22-й тур. Матч между командами &quot;Зенит&quot; (Санкт-Петербург) - &quot;Рубин&quot; (Казань) на стадионе &quot;Газпром Арена&quot;. Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой (в центре) во время матча.

Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ) 2024/2025. 22-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) на стадионе "Газпром Арена". Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Игроки ФК «Зенит» во время матча

Игроки ФК «Зенит» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Следующая фотография
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Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Нуралы Алип (справа) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Максим Глушенков во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игроки ФК «Зенит» и «Рубин» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

Игрок команды «Зенит» Александр Соболев во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Мир Российская Премьер-Лига (РПЛ) 2024/2025. 22-й тур. Матч между командами "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) на стадионе "Газпром Арена". Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой (в центре) во время матча.

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Игроки ФК «Зенит» во время матча

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Забитыми мячами в этом матче у петербуржцев отметились Лусиану Гонду (51-я минута игры), Густаво Мантуан (59-я), Матео Кассьерра (73-я) и Андрей Мостовой (75-я минута).

По итогам сыгранных матчей «Зенит» с 46 набранными очками обошел московский «Спартак» (44) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В настоящий момент команда Сергея Семака отстает от лидирующего ФК «Краснодар» на три очка.

Андрей Цедрик

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