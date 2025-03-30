«Зенит» с разгромным счетом обыграл «Рубин» и обошел в таблице «Спартак»

В матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своем поле с разгромным счетом обыграл казанский «Рубин». Игра, состоявшаяся вечером 30 марта на «Газпром Арене», завершилась со счетом 4:0 в пользу сине-бело-голубых.

Забитыми мячами в этом матче у петербуржцев отметились Лусиану Гонду (51-я минута игры), Густаво Мантуан (59-я), Матео Кассьерра (73-я) и Андрей Мостовой (75-я минута).

По итогам сыгранных матчей «Зенит» с 46 набранными очками обошел московский «Спартак» (44) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. В настоящий момент команда Сергея Семака отстает от лидирующего ФК «Краснодар» на три очка.

Андрей Цедрик