«Рубин» проиграл «Зениту» со счетом 0:4 в матче чемпионата РПЛ

«Рубин» уступил «Зениту» со счетом 0:4 в матче 22-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги.

Игра прошла в Санкт-Петербурге, и с 55-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Алексея Грицаенко.

В составе команды из Санкт-Петербурга голы забили Лусиано Гонду, Густаво Мантуана, Матео Кассьерра и Андрей Мостовой.

Победа принесла «Зениту» 46 млн руб., что позволило команде подняться на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Спартак». В то же время «Рубин», набравший 32 очка, остается на седьмом месте.

Влас Северин