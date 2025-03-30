В Марий Эл при пожаре погиб человек

За прошедшие сутки в Республике Марий Эл произошло 3 пожара, в результате одного из них погиб человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС республики.

В деревне Мари-Кугунур Сернурского района республики огонь охватил частный жилой дом. Площадь пожара составила около 12 кв. метров. В результате пожара погиб человек.

Пострадавших в других происшествиях не зарегистрировано. Еще 2 пожара зарегистрировали из-за горящего мусора. Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Влас Северин