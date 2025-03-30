В Чебоксарах с начала весны вывезено почти 8,4 тысяч тонн смета с улиц

В Чебоксарах за последний месяц вывезено почти 8,4 тыс. тонн смета с улиц города. Об этом сообщил глава города Владимир Доброхотов в своем Telegram-канале.

За последнюю неделю из Чебоксар убрали 4,6 тыс. тонн смета. В настоящее время продолжается вымывание улиц, остановок, ограждений и мостов.

Владимир Доброхотов также отметил, что в городе уже провели субботники на 32 территориях, а также в Дубовой роще, Марпосадском шоссе и сквере Чапаева. Всего в субботниках приняли участие 2 тыс. человек.

Влас Северин