Шесть дней в апреле Ростов будут накрывать магнитные бури уровня G1

В апреле в Ростове-на-Дону ожидаются не менее шести магнитных бурь. Такой вывод следует из анализа данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ). Ученые уверены, что магнитные бури ожидаются во всех декадах второго весеннего месяца. Наиболее вероятные дни – 5, 8, 9,10, 22 и 24 апреля, когда бури достигнут уровня G1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как пояснили представители науки, G-индекс показывает интенсивность геомагнитного шторма и воздействие магнитного поля Земли на людей, животных и навигационные системы. Всего таких уровней пять. «G1 означает слабую бурю, но метеозависимые люди могут почувствовать на себе ее влияние», – объяснили астрономы. А более сильное влияние магнитные бури оказывают на людей с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Медики рекомендуют в такие дни воздержаться от физической активности, измерять артериальное давление, а при необходимости принимать назначенные лечащим врачом препараты.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», 13 марта магнитные бури накрыли всю территорию Дона. На Солнце была зафиксирована необычная вспышка, сообщили тогда ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ.

Ефим Мартов