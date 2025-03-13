Ростовскую область 13 марта накрыли магнитные бури

Всю территорию Ростовской области 13 марта накрыли магнитные бури. На Солнце зафиксирована необычная вспышка, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Они начались с 22:00 12 марта и продолжаются до сих пор. Возмущения слабые, пятибалльные, однако в течение суток могут усилиться до шести баллов»,— рассказали ученые.

Более ранний прогноз показывал, что 13 марта магнитных бурь не будет. Однако ухудшение геомагнитной обстановки было ожидаемым, как сообщили специалисты. Его вызвало увеличение скорости солнечного ветра.

Николай Аксенов