В Черноземье 31 марта будет облачно и дождливо, от +3°С до +13°С

В понедельник, 31 марта, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +3°С до +13°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируются облачность и дожди. Ночью температура составит до +7°C. Днем ожидается до +11°C.

В Воронеже ночью синоптики обещают облачность, без осадков, до +6°C. Днем будет облачно, и пойдет дождь, до +12°C.

В Курске ночью ожидается облачность при температуре до +7°C. Днем ожидается облачность и дождь, до +10°C.

В Липецке ночь будет облачно, до +3°C. Днем синоптики обещают облачность и дождь, до +12°C.

В Орле ночью прогнозируется облачность при температуре до +4°C. Днем ожидается дождь, температура поднимется до +11°C.

В Тамбове в течение суток прогнозируется облачность, без осадков. Ночью — до +4°C. Днем воздух прогреется до +13°C.

Егор Якимов