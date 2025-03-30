«Молот» сравнял счет в серии плей-офф

В четвертом матче серии плей-офф 1/8 финала «Молот» на своей площадке второй раз подряд обыграл «Челмет». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу пермской команды. Голы в составе победителей забили Дмитрий Аржанов, Игорь Зенчиков, Павел Синявский, Денис Голубев и Максим Кицын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первый период не принес забитых голов, а второй остался за хозяевами площадки со счетом 3:0. Последние две шайбы влетели в ворота челябинцев на завершающих минутах матча, когда они заменили вратаря на шестого полевого игрока.

Таким образом счет серии плей-офф, длящейся до четырех побед, стал ничейным 2:2.

Команды одержали по две домашние победы. Сейчас серия переезжает в Челябинск, а 4 апреля вернется в Пермь.