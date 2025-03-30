В Северной Осетии убрали с муниципальных улиц около 800 тонн мусора

За минувшую неделю сотрудники органов исполнительной власти и муниципалитетов Северной Осетии-Алании убрали с улиц почти 800 т твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он уточнил, что только в столице региона — Владикавказе было собрано более 570 мешков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ликвидированы несанкционированные свалки в районе «Нового города», а также на нескольких улицах и дорогах, — рассказал чиновник. — Еще 100 т мусора вывезли сотрудники Водоканала с Военно-грузинской дороги. В Ирафском районе с начала субботников вывезли более 600 мешков мусора, в Алагирском — свыше 200, в Ардонском — более 300, а в Правобережном районе убрали около 500 мешков».

По мнению главы региона, брошенные на землю мусорный пакет, пачка сигарет или пластиковая бутылка — это неуважение к людям, которые трудятся над тем, чтобы улицы были чистыми. «Конечно, есть претензии и к коммунальным службам, и к региональному оператору (по обращению с ТКО): мусор не всегда оперативно собирается, вывозится, контейнеры переполнены, а жители вынуждены сталкиваться с неприятным запахом и грязью. Буду настойчиво добиваться от регоператора корректировки работы, пока система не начнет функционировать слаженно и без сбоев», — подчеркнул Сергей Меняйло.

Он добавил, что субботники и различные экологические акции — это лишь временные меры. Реальные перемены возможны, только если каждый из житель республики начнет осознавать свою ответственность за состояние окружающей среды и активно участвовать в ее сохранении, резюмировал глава региона.

Владимир Андреев