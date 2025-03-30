В Краснодаре на улице Красных Партизан под колесами автобуса погиб мужчина

Инцидент произошел в воскресенье, 30 марта, около 11:17 на улице Красных Партизан, напротив дома № 171. Под колесами автобуса марки Hyundai погиб неустановленный мужчина, на вид 60-ти лет.

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Как сообщил заместитель командира ОБ ДПС Госавтоинспекции УМВД по Краснодару Валерий Труфанов, погибший пешеход, находясь, предварительно, в состоянии алкогольного опьянения, шел по тротуару, но в какой-то момент упал на заднюю часть автобуса, двигающегося по улице Красных Партизан со стороны улицы Сочинской в сторону улицы Баумана.

«Несмотря на проведенные реанимационные действия, мужчина скончался. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия устанавливаются»,— сообщил господин Труфанов.

Василий Хитрых