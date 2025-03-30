Площадь пожара на свалке близ Усть-Лабинска составляет 150 квадратных метров

В Усть-Лабинском районе продолжается ликвидация возгорания на мусорном полигоне. В настоящее время площадь пожара составляет 150 кв. м, сообщили в краевом оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В работах по ликвидации возгорания задействовано 10 человек и шесть единиц техники — три «КамАЗа», бульдозер, экскаватор и погрузчик.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», мусорный полигон в Усть-Лабинском районе Краснодарского края загорелся вы субботу, 29 марта. По данным оператора, совершен поджог свалки на территории Двубратского полигона. Полиция зафиксировала сообщение о поджоге.

Василий Хитрых