Березниковский содовый завод снизил прибыль почти в три раза

АО «Березниковский содовый завод» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества снизилась на 63%, составив 82,3 млн руб. (в 2023-м — 222,9 млн руб.). Выручка компании, напротив, увеличилась на 12,7% — с 8,7 млрд до 9,8 млрд руб. При этом показатель «управленческих расходов» увеличился на 10,8%, до 698,6 млн руб. (годом ранее — 630,3 млн руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Березниковский содовый завод (БСЗ) является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2023 году выручка БСЗ составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 222,9 млн руб. Компания входит в АО «Росхим».