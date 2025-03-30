Выставленный на продажу Дом культуры в центре Екатеринбурга подорожал до 404 млн

Объeкт культурнoго нacлeдия (ОКН) «Дом культуры им. A.M. Гoрького» в центре Екатеринбурга выставили на продажу за 404 млн руб. Стоит отметить, что в прошлом году его продавали за 319 млн руб. Памятник архитектуры находится напротив Сада Вайнера по адресу: ул. Первомайская, 24А.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Историиекатеринбурга.рф Фото: Историиекатеринбурга.рф

Площадь трехэтажного здания составляет 2,7 тыс. кв. м, высота потолков там достигает трех метров. Согласно официальному перечню, объект был построен в 1930-1950-е годы. В советское время здесь располагался клуб пищевиков, размещалась библиотека, работали кружки, в 1940–1941 году в этом здании стоял штаб 153-й стрелковой дивизии.

«Подойдет под офис компании, арендный бизнес. Стоимость 404 055 000 руб. без ндс»,— говорится в объявлении.

Памятник архитектуры продают уже несколько лет. Например, в 2020 году за объект просили 150 млн руб.