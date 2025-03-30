Замглавы архангельской администрации умер во время игры в хоккей

Заместитель руководителя администрации Архангельской области Владимир Ананьев умер в возрасте 66 лет. Ему стало плохо вчера, 29 марта, на 19-й минуте хоккейного матча городского чемпионата. Момент попал в трансляцию матча, ее вела Федерация хоккея Архангельской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @arkhangelsk_reg Фото: @arkhangelsk_reg

«Владимир Ананьев действительно умер вчера во время игры в хоккей»,— сообщили ТАСС в областной администрации. Причина смерти не сообщается, она будет установлена по итогам экспертизы.

Во время матча комментатор сообщил, что столкновений с другими игроками у господина Ананьева не было. «Что-то совершенно страшное случилось, неловкая тишина повисла на льду и трибунах, скорую ему вызвали обе команды»,— сказал комментатор. После этого Владимира Ананьева вынесли со льда на носилках, матч остановили.

Господин Ананьев родился во Львове в 1958 году. В администрации Архангельской области он начал работать в 2022 году. До этого на протяжении 25 лет работал в органах региональной прокуратуры.