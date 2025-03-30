Подросток на мопеде без прав попал в больницу после ДТП с иномаркой в Будогощи

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП в Киришском районе Ленобласти с подростком без прав на мопеде. Дорожный инцидент с пострадавшим произошел 29 марта в 13:20 на нерегулируемом перекрестке Кооперативной и Советской улиц в поселке Будогощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 11-летний подросток, управляя без водительского удостоверения мопедом Аipha Sport», принадлежащим его отцу, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем Mazda СХ-9, за рулем которого находился 67-летний водитель.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В момент аварии юный байкер находился в мотошлеме, но без мотоэкипировки, уточнили в полиции. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что девушка-пешеход тяжело пострадала в результате дорожной аварии с женщиной-водителем на Большом проспекте П.С. в Петербурге.

Андрей Цедрик