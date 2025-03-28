Девушка-пешеход тяжело пострадала в результате ДТП на Большом проспекте П.С.

Полиция проводит проверку обстоятельств ДТП с тяжело пострадавшим пешеходом на тротуаре в Петроградском районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел 28 марта в 13:50 возле дома 48 по Большому проспекту П.С., сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекцией было установлено, что 47-летняя женщина за рулем BMW, паркуя свой автомобиль возле дома, перепутала педали «газ-тормоз», выехала на тротуар и сбила 18-летнюю девушку.

В результате наезда пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что фельдшер тяжело пострадал в дорожной аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи под Приозерском.

Андрей Цедрик