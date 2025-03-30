Тамбовский СКР возбудил дело из-за гибели двух детей от отравления угарным газом

Управление Следственного комитета России по Тамбовской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) из-за гибели двух детей. Об этом сообщили в ведомстве. По предварительным данным, дети отравились угарным газом.

По версии следствия, 30 марта в квартире одного из домов на улице 2-ой почтовый проезд в Тамбове были обнаружены тела двух детей. Одному из них был один месяц, а другому — четыре года. Их родителей и сестру госпитализировали в медучреждение.

Следователи продолжат работать на месте происшествия, осматривать и изымать с участием специалистов газовое оборудование.

Егор Якимов