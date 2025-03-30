При строительстве улицы Крисанова возникли сложности с переносом линии связи

ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) обратилось с иском в Арбитражный суд Пермского края к ООО «Торговое предприятие “Салон молодоженов”» об обязании продлить соглашение об осуществлении публичного сервитута на срок до 31 июля 2025 года, говорится в материалах суда. Соглашение было подписано в прошлом году. Третьим лицом в деле участвует подрядная организация «АБЗ-Дорстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, КГБУ «УАДиТ» осуществляет строительство автомобильной дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.

«В месте расположения будущей дороги находятся телефонные кабели — линии связи ПАО “Ростелеком”. Если линии связи не переместить — они окажутся под дорогой, что сделает невозможным их эксплуатацию»,— сказали в управлении.

Вблизи стройки расположен известный в Перми торговый центр «Салон молодоженов». Его владельцы не согласовали продление сервитута для работы подрядчика на принадлежащих ему участках. «Земельные участки, принадлежащие ТП “Салон молодоженов”, расположены возле примыкания ул. Столбовой к шоссе Космонавтов, рядом с многоквартирным домом по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 57, и необходимы для переноса вышеуказанных линий связи»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в УАДиТ».