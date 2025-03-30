На территории Оренбургской области за сутки произошло 65 пожаров на площади 513 га

В Оренбургской области за сутки зарегистрировано 35 техногенных и 30 природных пожаров. Общая площадь пожаров составила 513,843 га. Об этом сообщает МЧС Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В поселке Сакмара горел частный дом, погиб мужчина. В Бузулуке произошел пожар в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Были эвакуированы 10 человек.

В Новосергиевском районе произошло возгорание емкостного блока и насосов на объекте в п. Среднеуранский. Пострадали два человека. Площадь повреждений составила 400 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 10 специалистов и 4 единицы техники.

Руфия Кутляева