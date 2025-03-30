За 2024 год в Екатеринбурге открылось 171 предприятие общепита

В Екатеринбурге за 2024 год открылось 171 предприятие общественного питания, рассказал директор департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. Всего в городе на сегодняшний день в городе работает более 2,7 тыс. предприятий, из них 412 – это рестораны и бары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Все годы в городе наблюдается рост. Единственный небольшой спад был в 2020 году из-за пандемии. А так мы динамично прирастаем»,– прокомментировал господин Чаплыгин. По словам президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Аркадия Пономарева, растет число заведений и в целом в Свердловской области. «Два года тому назад в Свердловской области было около 7,2 тыс. предприятий общепита – питания вне дома. А на сегодняшний день это более 7,8 тыс. Здесь учитываются не только рестораны, кафе, закусочные, но и предприятия рабочего питания»,– прокомментировал он.

Напомним, в первых числа апреля в Екатеринбурге планируют провести ресторанный форум Урала «Кухня».