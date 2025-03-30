Посетить «Поезд Победы» в Сочи можно будет 4 и 5 апреля

Знаменитый «Поезд Победы» прибудет на железнодорожный вокзал Сочи 4 апреля. Иммерсивную передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны, жители олимпийской столицы смогут посмотреть до 5 апреля, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Поезд Победы» — уникальный передвижной музей. В пространстве историко-художественной экспозиции запечатлены образы «непарадного портрета эпохи Великой Отечественной войны в лицах, жестах, мгновениях, аутентичных предметах и подлинных чувствах».

Первыми выставку увидят жители Новороссийска (31 марта и 1 апреля), затем состав отправится в Анапу (2 апреля) и Туапсе (3 апреля).

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрацию на сайте открывают за сутки. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту. Рекомендуемый возраст посетителей 12+.

Василий Хитрых