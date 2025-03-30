В Республике Марий Эл 69-летний мужчина был сбит неустановленным автомобилем, водитель скрылся с места происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл водитель насмерть сбил 69-летнего мужчину и скрылся с места аварии

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл В Марий Эл водитель насмерть сбил 69-летнего мужчину и скрылся с места аварии

Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

ДТП произошло 29 марта около 20:30 в районе 3-го километра дороги «Мари-Турек — Мари-Билямор». 69-летний мужчина передвигался по ней без светоотражающих элементов. В результате аварии он скончался на месте полученных травм.

Прокуратура Мари-Турекского района взяла под контроль расследование и установление местонахождения водителя.

Влас Северин