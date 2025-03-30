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В Ярославле с недостроя упал 15-летний подросток

В Ярославле следователи проводят проверку по факту падения 15-летнего подростка с недостроенного многоквартирного дома на улице Сосновой. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

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Фото: СУ СК России по Ярославской области

Фото: СУ СК России по Ярославской области

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Фото: СУ СК России по Ярославской области

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Следователи установили, что подросток со своими друзьями днем находился на четвертом этаже объекта. Идя по парапету, он оступился и упал на землю. После чего его доставили в больницу, оттуда подростка отпустили на амбулаторное лечение. В сообщении отмечается, что «противоправных действий в отношении подростка не совершалось», сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку, в ходе которой дадут юридическую оценку действиям ответственных за безопасность строительного объекта.

Алла Чижова