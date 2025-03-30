В Новороссийск «Поезд Победы» приедет 31 марта

31 марта и 1 апреля в Новороссийске вновь будет работать иммерсивная передвижная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Своеобразный интерактивный музей располагается в железнодорожном составе, где каждый из десяти его вагонов посвящен отдельной главе войны, рассказанной очевидцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, вслед за Новороссийском «Поезд Победы» отправится в Анапу, где выставка будет доступна для посещения 2 апреля. После этого состав двинется в сторону Туапсе, где местные жители смогут посетить музей 3 апреля, а 4 и 5 апреля «Поезд Победы» будет находиться в Сочи.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Регистрацию на сайте открывают за сутки. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту.

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Василий Хитрых